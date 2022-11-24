Небензя назвал удары по объектам Украины ответом на накачку оружием

Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на «накачку» страны западным оружием, заявил постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации.

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — сказал Небензя.

США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружений и техники. Москва регулярно критикует эти поставки. В Кремле указывали, что такие действия лишь затянут конфликт, но не помешают России достичь целей военной операции.

С 10 октября на Украине происходят перебои с подачей электроэнергии. Минобороны России отчитывалось об ударах «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». В Кремле подчеркивали, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».