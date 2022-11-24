Кремль сообщил о возможности Киева «вывести ситуацию в нормальное русло»

Большинство киевлян остаются без света после обстрелов, власти заявили о риске «худшей зимы со Второй мировой войны». В Кремле указали, что Украина может выполнить требования России и прекратить «все страдания» населения

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У Украины есть все возможности «вывести ситуацию в нормальное русло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналист спросил у него о массированных ударах российских войск по территории Украины, из-за чего «миллион жителей» страны остаются в холодное время без отопления, света и воды. Для решения этой проблемы Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», ответил Песков.

Представитель Кремля заверил, что военные выполняют задачи спецоперации, ударов по социальным объектам не было и нет, но «прямо или косвенно» имеющие к военному потенциалу цели подлежат уничтожению. Он также подчеркнул: «Этому уделяются особое внимание».

Кроме того, Песков раскритиковал позицию Франции, чей президент Эмманюэль Макрон предложил наказать Россию за ракетные удары по Украине. Он указал, что Москва будет готова принять такие заявления лишь при условии, что будут осуждены и удары артиллерии ВСУ по жилым домам и гражданским объектам на Донбассе с 2014 года.

«Ни одного осуждения от руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры стран Европы, США и других западных государств. В «Укрэнерго» сообщили 22 ноября, что энергосистема Украины получила «колоссальный ущерб», тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов, почти не осталось.

Больше двух третей Киева остается без электричества, власти города указали на необходимость готовиться к «худшему сценарию» в случае повсеместного отключения света, часть столицы придется эвакуировать. Мэр Виталий Кличко назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны» и призвал западные страны усилить помощь в адрес украинских городов с поставками генераторов и теплых вещей. Он выразил уверенность, что Россия пытается повлиять на украинцев, чтобы те давили на президента Владимира Зеленского, но счел такую политику неэффективной: «Люди становятся только злее, решительнее».

Россия начала военную операцию на Украине ровно девять месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин называл это решение вынужденным. С апреля Киев отказывается от диалога с Москвой, указывая, что та стремится к перемирию для «передышке», а не к прочному миру. Украинские власти требуют вывести войска с территории страны для начала переговоров. «Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах», — оценили позицию Киева в Кремле.