Кремль сообщил о возможности Киева «вывести ситуацию в нормальное русло»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
ЦИАН оценил влияние отмены льготной ипотеки на доходы российских семей Недвижимость, 15:10
Россиянин дебютировал на ЧМ в составе Камеруна. Что происходит в Катаре Спорт, 15:10
Путин выступает на конференции по искусственному интеллекту. Трансляция 15:09
Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии Общество, 15:08
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 15:03
Дебютировавший на ЧМ россиянин не спас Камерун от проигрыша швейцарцам Спорт, 14:56
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Как писать об успехе клиентов, чтобы продавать продукт Pro, 14:55
#BoycottTampax. Почему в соцсетях бойкотируют производителя тампонов Life, 14:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:49
Лукашенко заявил, что Украине может грозить полное уничтожение Политика, 14:47
Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными с Украиной Политика, 14:42
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 14:40
В Минобороны заявили об ударе по Украине высокоточным оружием Политика, 14:37
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль сообщил о возможности Киева «вывести ситуацию в нормальное русло»

Кремль: Киев может выполнить требования России и прекратить страдания населения
Большинство киевлян остаются без света после обстрелов, власти заявили о риске «худшей зимы со Второй мировой войны». В Кремле указали, что Украина может выполнить требования России и прекратить «все страдания» населения
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

У Украины есть все возможности «вывести ситуацию в нормальное русло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналист спросил у него о массированных ударах российских войск по территории Украины, из-за чего «миллион жителей» страны остаются в холодное время без отопления, света и воды. Для решения этой проблемы Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», ответил Песков.

Представитель Кремля заверил, что военные выполняют задачи спецоперации, ударов по социальным объектам не было и нет, но «прямо или косвенно» имеющие к военному потенциалу цели подлежат уничтожению. Он также подчеркнул: «Этому уделяются особое внимание».

Кроме того, Песков раскритиковал позицию Франции, чей президент Эмманюэль Макрон предложил наказать Россию за ракетные удары по Украине. Он указал, что Москва будет готова принять такие заявления лишь при условии, что будут осуждены и удары артиллерии ВСУ по жилым домам и гражданским объектам на Донбассе с 2014 года.

«Ни одного осуждения от руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

Читайте на РБК Pro
«Бег помогает разобраться с проблемами»: глава Lululemon — о спорте
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg
Создатель Jira и Trello: «Успешные люди часто чувствуют себя обманщиками»

Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры стран Европы, США и других западных государств. В «Укрэнерго» сообщили 22 ноября, что энергосистема Украины получила «колоссальный ущерб», тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов, почти не осталось.

Больше двух третей Киева остается без электричества, власти города указали на необходимость готовиться к «худшему сценарию» в случае повсеместного отключения света, часть столицы придется эвакуировать. Мэр Виталий Кличко назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны» и призвал западные страны усилить помощь в адрес украинских городов с поставками генераторов и теплых вещей. Он выразил уверенность, что Россия пытается повлиять на украинцев, чтобы те давили на президента Владимира Зеленского, но счел такую политику неэффективной: «Люди становятся только злее, решительнее».

Россия начала военную операцию на Украине ровно девять месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин называл это решение вынужденным. С апреля Киев отказывается от диалога с Москвой, указывая, что та стремится к перемирию для «передышке», а не к прочному миру. Украинские власти требуют вывести войска с территории страны для начала переговоров. «Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах», — оценили позицию Киева в Кремле.


 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Украина энергоснабжение водоснабжение отопление

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Киеве заявили об отключении электроэнергии у большинства украинцев
Политика
Зеленский сообщил о 10 млн украинцах без света
Политика
Энергетики увидели риск роста сроков отключений света в Киеве в холода
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter