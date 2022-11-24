Швейцария ввела запрет на экспорт своих товаров военного назначения на Украину и в Россию

Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине своего оружия

Швейцария приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, включив туда эмбарго на поставки вооружения в Россию, которое частично распространяется на Украину

Федеральный дворец в Берне (Фото: Valentin Wolf / Global Look Press)

Швейцария ввела запрет на экспорт своего оружия на Украину и в Россию, следует из сообщения министерства экономики страны.

«В дополнение к мерам, содержащимся в восьмом пакете санкций ЕС, Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию, которое частично распространяется на Украину по причинам швейцарского нейтралитета», — говорится в заявлении министерства. В нем уточняется, что эмбарго на поставки оружия в Швейцарии до сих пор применялось на основе законодательства о контроле за военными товарами и материалами.

Федеральный совет запретил оказывать России и российским компаниям услуги в сферах IT, инженерии, архитектуры, а также юридические услуги.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России в ответ на присоединение четырех территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В список ограничений вошли установление потолка цен на нефть при ее поставках в третьи страны, а также ряд экспортных и импортных ограничений, запрет на криптокошельки для россиян и другие меры, в частности, запрет на инженерные и юрисконсультские услуги.

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