Лавров заявил, что поставки оружия Украине не лишат Россию права голоса

Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

США не смогут лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить соблюдать изобретенные Вашингтоном правила с помощью поставок вооружений на Украину, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Отвечая на вопрос, чего добиваются США, направляя оружие Украине, министр сказал, что эти цели в Вашингтоне указали уже давно. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — подчеркнул Лавров.

С начала российской военной операции на Украине зарубежные страны, в том числе США, неоднократно отправляли последней военную помощь. Вашингтон в начале июня планировал поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS. Накануне Politico писала, что США направит Украине еще четыре дополнительных РСЗО. По данным Пентагона на 1 июня, за это время Вашингтон отправил Киеву военную помощь приблизительно на $4,6 млрд.

В МИДе говорили, что «накачка» Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Россия считает грузы с оружием законной целью российских военных.