Blick узнал о запросе пяти россиян к властям Швейцарии снять санкции

Пятеро граждан России направили запрос в правительство Швейцарии с просьбой исключить их из санкционного списка, пишет издание Blick со ссылкой на пресс-службу Федерального департамента экономики.

«Было подано пять заявлений», — рассказал пресс-секретарь ведомства, отметив, что не может назвать имена тех, кто подал заявку.

Однако, по данным газеты, одним из тех, кто направил запрос, является бывший председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский.

Некоторые россияне, попавшие под санкции, подали заявку еще весной, их юристы жалуются, что решения о властей Швейцарии приходится ждать месяцами, отмечает Blick.

Александр Пумпянский попал под санкции Евросоюза, а затем и Швейцарии в начале марта. После этого он и его отец Дмитрий Пумпянский (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $2 млрд) вышли из бенефициаров группы «Синара» (ключевые отрасли: машиностроение, девелопмент, финансовые услуги) и покинули советы директоров «Синары», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ».

Также Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров и директоров Трубной металлургической компании (ТМК), в которой владел 90,6% через TMK Steel Holding Ltd. Совет директоров ТМК покинул и Александр.

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В августе Александр Пумпянский рассказал, что из-за санкций не может нормально жить в Швейцарии, гражданство которой имеет с 2016 года. По его словам, он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит и даже покупать продукты, мобильный оператор Swisscom отключил его телефон, а взятый в аренду автомобиль серии BMW X7 потребовали вернуть. В результате он вместе с женой и детьми переехал в Турцию.