Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций

Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список и изучит введение потолка цен на нефть

Швейцария привела список персональных санкций в соответствие с ограничениями, принятыми Евросоюзом в рамках восьмого пакета. Что касается введения потолка цен на нефть, страна примет решение о целесообразности этой меры

Фото: Nacho Doce / Reuters

Швейцария расширила свой антироссийский санкционный список, приведя его в соответствие с перечнем Евросоюза, сообщается на сайте Федерального совета страны.

«Еще 30 физических лиц теперь подлежат финансовым санкциям и запрету на поездки, а также еще семь юридических лиц — финансовым санкциям», — говорится в сообщении.

Федеральный департамент экономики (EAER) также проинформировал совет о других ограничениях, вошедших в восьмой пакет санкций ЕС, включая потолок цен на нефть и экспортные ограничения. «Федеральный совет решит, принять ли эти новые меры. EAER начал работу в этом направлении», — говорится в сообщении.

В черный список Швейцарии попали в том числе лица, связанные с референдумами на присоединенных к России территориях, их активы в Швейцарии будут заморожены. Также в нем фигурируют глава ЦИК Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов, замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев, певица Юлия Чичерина, философ Александр Дугин.

Попавшие под ограничения юридические лица: ЦИК, «Гознак», корпорация «Иркут», Машиностроительное конструкторское бюро «Факел», оборонный завод им. В.А. Дегтярева, Московский машиностроительный завод «Авангард», Научно-производственное объединение «Сплав».

ЕС расширил санкции против России 6 октября. В список санкций вошли установление потолка цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер. Стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза оценивается примерно в €123 млрд, говорилось в материалах Еврокомиссии.