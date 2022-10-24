МВФ отметил неопределенность стран, которые введут потолок цен на нефть

МВФ предупредил о риске рекордно высоких цен на газ и электроэнергию в Европе в 2023 году

Из-за неопределенности о том, какие страны согласятся на введение потолка цен на российскую нефть, неизвестно будет ли данная мера эффективна, следует из отчета Международного валютного фонда, посвященного экономической ситуации в Европе. Отчет опубликован на сайте МВФ.

В отчете указано, что массовый уход транснациональных корпораций, потеря человеческого капитала, изоляция от мировых финансовых рынков и ограниченный доступ к передовым технологиям будут препятствовать российской экономике в среднесрочной перспективе, однако масштабы этих препятствий неизвестны.

То же самое касается ограничения страны G7 цен на российскую нефть, которое направлено на сокращение доходов России от экспорта нефти.

«Чтобы предотвратить перенаправление потоков нефти, такие услуги по морской перевозке, как страхование, будут доступны только перевозчикам и странам конечного назначения, которые согласятся соблюдать ограничения. Однако существует неопределенность в отношении того, какие страны согласятся на ограничение цен, и в какой степени запрет на страховые услуги ограничит способность России по перенаправлению нефтяных поставок», — говорится в тексте публикации.

Кроме того, Европа в 2023 году может столкнуться с рекордно высокими ценами на газ и электричество, отмечает МВФ в своем отчете.

«Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022-23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — говорится в докладе.

Страны G7 договорились о «потолке» цен на нефть в начале сентября, он должен вступить в силу 5 декабря. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного «потолка» цен». В октябре «потолок» цен утвердил Евросоюз, он начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля следующего года — для нефтепродуктов.

Решение о потолке цен на газ еще не принято. Против этого предложения выступали ряд стран ЕС, в частности Венгрия и Норвегия. Президент Владмир Путин говорил, что Россия не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам.