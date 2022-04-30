Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину Политика, 05:22
Bloomberg сообщил о плане США упростить въезд для специалистов из России Политика, 04:31
«Коммерсантъ» узнал, что генерал ФСБ был осужден за срыв госпрограммы Общество, 04:25
Лавров заявил о вкладе спецоперации в освобождение мира от «гнета» Запада Политика, 03:24
Лавров сообщил об обсуждении отмены санкций на переговорах с Украиной Политика, 03:23
Медведев оценил статью Шольца словами «Европа мельчает» Политика, 03:03
В ООН сообщили о гибели более 2,8 тыс. мирных жителей на Украине Политика, 02:52
Politico узнал, что Германия поддержала запрет на импорт урана из России Политика, 02:28
Profil и ORF узнали о заморозке недвижимости депутата Госдумы в Австрии Политика, 02:00
Власти Белгорода сообщили о звуках взрывов со стороны Украины Общество, 01:19
Пентагон отверг влияние на позицию Украины в переговорах с Россией Политика, 01:09
«Ангару-1.2» с аппаратом для Минобороны запустили с Плесецка Политика, 01:07
Самолет канцлера ФРГ Шольца облетел Россию через Северный полюс Политика, 00:45
Шаг «Зенита» к чемпионству и выживание «Спартака». Главное о туре РПЛ Спорт, 00:30
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину

НАТО публично выражает поддержку Киеву, однако на самом деле делает все для того, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей, заявил глава МИД России Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

США и НАТО должны одуматься и перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы, если они заинтересованы в урегулировании кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Xinhua.

По словам Лаврова, сейчас мир является свидетелем «лицемерия западного истеблишмента». Так, НАТО, публично выражая поддержку Украине, делает все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

«На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом «борьбы с вторжением», а, на самом деле, США и Евросоюз намерены воевать с Россией «до последнего украинца», и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел России добавил, что украинский народ сейчас нуждается в решении гуманитарных вопросов, а не в «Стингерах» и «Джавелинах».

МИД заявил о праве считать военные грузы НАТО на Украине своими целями
Политика
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Ранее заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что российские военные могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои законные военные цели.

«Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы», — говорил замглавы МИД Сергей Рябков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Schlumberger: стоит ли брать акции гиганта с выручкой $5,962 млрд
Статьи
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи

В ответ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что Вашингтон, несмотря на «российские угрозы», продолжит оказывать Украине военную помощь, так как она необходима для защиты.

США, ЕС и другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции. Вашингтон 21 апреля пообещал новый пакет военной помощи Киеву, в который войдут 72 гаубицы и 72 машины для буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, а также 121 тактический беспилотник. До этого президент США Джо Байден объявил, что Украине выделят $800 млн в качестве помощи в области безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Сергей Лавров НАТО США поставки оружия Украина
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Лавров заявил о вкладе спецоперации в освобождение мира от «гнета» Запада
Политика
Лавров сообщил об обсуждении отмены санкций на переговорах с Украиной
Политика
Лавров заявил о попытке втянуть Молдавию в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter