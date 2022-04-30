Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину

НАТО публично выражает поддержку Киеву, однако на самом деле делает все для того, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей, заявил глава МИД России Лавров

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

США и НАТО должны одуматься и перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы, если они заинтересованы в урегулировании кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Xinhua.

По словам Лаврова, сейчас мир является свидетелем «лицемерия западного истеблишмента». Так, НАТО, публично выражая поддержку Украине, делает все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

«На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом «борьбы с вторжением», а, на самом деле, США и Евросоюз намерены воевать с Россией «до последнего украинца», и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел России добавил, что украинский народ сейчас нуждается в решении гуманитарных вопросов, а не в «Стингерах» и «Джавелинах».

Ранее заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что российские военные могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои законные военные цели.

«Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы», — говорил замглавы МИД Сергей Рябков.

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В ответ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что Вашингтон, несмотря на «российские угрозы», продолжит оказывать Украине военную помощь, так как она необходима для защиты.

США, ЕС и другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции. Вашингтон 21 апреля пообещал новый пакет военной помощи Киеву, в который войдут 72 гаубицы и 72 машины для буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, а также 121 тактический беспилотник. До этого президент США Джо Байден объявил, что Украине выделят $800 млн в качестве помощи в области безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.