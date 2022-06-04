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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария разрешила поставки на Украину техники из своих комплектующих

Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Поставки европейскими военными компаниями вооружения, военной техники и их компонентов швейцарского производства на Украину не противоречит положению о нейтралитете, к такому заключению пришел Федеральный совет Швейцарии, говорится на сайте правительства конфедерации.

Швейцарские власти изучили две соответствующие заявки, немецкие компании намеревались запросили запчасти для противотанковых пусковых установок, итальянские — запчасти для систем противовоздушной обороны (ПВО). Обе сделки связаны с риском попадания швейцарского вооружения в технику, которая в результате окажется на Украине, указали в правительстве.

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Законодательство Швейцарии допускает вовлеченность швейцарских компаний в международные производственно-сбытовые цепочки оборонной промышленности, указали в Федеральном совете. Сделки в этой сфере как правило разрешаются, говорится в сообщении, если доля компонентов швейцарского производства ниже определенного порога в финальной продукции. Для Германии и Италии этот показатель составляет 50%.

«Федеральный совет решил продолжить эту практику. Такой экспорт совместим с законом о нейтралитете», — постановили швейцарские власти.

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