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Война санкций ,  
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Швейцария ограничила экспорт товаров военного назначения на Украину

Швейцария ограничила экспорт военных товаров на Украину из-за санкций ЕС против России
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Швейцария ввела ограничения на экспорт определенных товаров военного назначения на Украину, поскольку право нейтралитета обязывает ее вводить одинаковые ограничения к сторонам конфликта, сообщается в отчете о нейтралитете страны, опубликованном Федеральным советом.

«Поскольку Федеральный совет присоединился к санкциям ЕС против России, Швейцарии пришлось ввести экспортные ограничения в некоторых областях в отношении Украины», — сказано в документе.

Закон о нейтралитете запрещает прямую передачу военной техники из собственных военных запасов нейтральной страны сторонам вооруженных конфликтов, но разрешает экспорт частным компаниям и транзит.

В отчете упомянуто, что Швейцария, ввиду своей нейтральности, отклонила несколько просьб украинских военных отправить им защитные шлемы и бронежилеты, поскольку эти товары в швейцарском законодательстве классифицируется как специфическое военное имущество.

Швейцарская Конфедерация — страна, которая дольше всех в мире носит нейтральный статус. Он был юридически закреплен и гарантирован на Венском конгрессе еще в 1815 году. Этот статус запрещает любое использование Вооруженных сил Швейцарии против другой страны, за исключением случаев самообороны.

Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой статус, санкции ЕС против России, объявленные в связи со спецоперацией на Украине. В июне она разрешила поставки на Украину вооружения со швейцарскими комплектующими. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

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В конце апреля Швейцария отказала Германии в поставке на Украину боеприпасов для немецких БМП Marder, которые производятся в Цюрихе, а 2 июня отклонила запрос Дании о поставках своей бронетехники.

На фоне критики действий Швейцарии с начала военной операции на Украине 26 октября власти страны впервые с 1993 года опубликовали подробный отчет о политике нейтралитета.

Теги
Швейцария Украина поставка вооружений
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