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Лавров заявил Блинкену, что оружие для Киева продлевает «агонию режима»

Глава МИД Лавров: поставки Украине западного оружия продлевают агонию режима в Киеве
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: AP)

Поставки Украине западного оружия «продлевают агонию режима в Киеве». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

«Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИД.

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Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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