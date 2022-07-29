Лавров заявил Блинкену, что оружие для Киева продлевает «агонию режима»
Глава МИД Лавров: поставки Украине западного оружия продлевают агонию режима в Киеве
Сергей Лавров
Поставки Украине западного оружия «продлевают агонию режима в Киеве». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
«Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИД.
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