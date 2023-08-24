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Байден объявил о новых санкциях против России

Президент США Байден в день независимости Украины объявил о новых санкциях против России
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США сегодня объявляют о новых санкциях против России, говорится в заявлении президента США Джо Байдена по случаю дня независимости Украины. Ограничения вводятся в отношении тех, кто «насильственно вывез тысячи украинских детей в Россию», заявил он.

Поименный список людей, попавших под санкции, пока не опубликован.

Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий, заявил президент Владимир Путин 29 июля. Тогда же он сказал, что проблем с их возвращением на родину нет.

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