МВД объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Международный уголовный суд при участии прокурора Карима Хана выдал ордер на арест Путина

Карим Ахмад Хан (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана. Его карточка размещена в базе разыскиваемых лиц ведомства.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

В том же месяце СК возбудил уголовное дело в отношении трех судей МУС и прокурора по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу, приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений и о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. В ведомстве поясняли, что уголовное преследование российского президента и детского омбудсмена носит незаконный характер, так как оснований для их привлечения к уголовной ответственности не имеется. «В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — говорилось в сообщении СК.

Дела расследуются в отношении Карима Ахмада Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Ранее о том, что прокурор и судьи МУС, принявшие решение об уголовном преследовании представителей российской власти, будут объявлены в розыск, сообщал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В Кремле в ответ на уголовное преследование Владимира Путина со стороны МУС сообщили, что Россия не признает юрисдикцию этого суда.