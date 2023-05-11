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Львова-Белова сообщила о получении из Киева списка на возврат 11 детей

Львова-Белова: Киев передал России список из 11 детей для возвращения на Украину
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Представители украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца передали аппарату уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой список из 11 детей, которые находятся в стране и нуждаются в помощи для возвращения к семьям на Украину. Об этом сообщила сама Львова-Белова во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает «РИА Новости».

«Мы регулярно слышим о тысячах детей, которых мы «депортировали», «насильственно удерживаем», но наконец мы дождались, что на нас вышли от уполномоченного по правам человека Украины Лубинца и передали нам список из 11 детей», — сказала она.

Украинские власти начали обвинять Россию в депортации населения, в том числе детей, с начала военной операции. В июне 2022 года вице-премьер Украины Ирина Венедиктова сообщала, что Генеральная прокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, в том числе изучает заявления о насильственном вывозе в Россию более 210 тыс. детей. В феврале Лубинец заявил «Укринформу», что, по оценке украинских властей, в России находится до 150 тыс. украинских детей. Российский МИД назвал заявления о принудительной депортации детей с Украины ложными.

С февраля прошлого года в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, в том числе более 700 тыс. детей, сообщала в декабре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В середине марта вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордера на арест президента Владимира Путина, а также Львовой-Беловой. Суд возложил на них ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с 24 февраля прошлого года. В Кремле решение МУС не признали и назвали ничтожным — Россия не признает юрисдикцию этого суда.

Львова-Белова неоднократно рассказывала о вывозе детей из зоны боевых действий на Украине. Так, в ноябре прошлого года она сообщила, что из дома-интерната, оказавшегося рядом с линией фронта в Херсонской области, срочно были вывезены 52 ребенка с тяжелыми патологиями. В апреле она заявила, что все украинские дети, которые «отдыхали в Краснодарском крае», возвратились в семьи. Родители отправили своих детей в здравницы на юг России в конце лета — осенью, но «из-за изменения линии фронта и множества других причин долго не могли забрать», говорила омбудсмен.

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В действиях России в отношении украинских детей «не было ни грамма политики», а только «сопереживание и любовь», отмечала Львова-Белова. «И поэтому я могу точно сказать, что мне не стыдно ни за одно свое действие, потому что это все было для детей и ради детей», — говорила она.

Теги
Мария Львова-Белова Дети Украина возвращение
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