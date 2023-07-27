В России объявили в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

Томоко Аканэ — одна из трех судей МУС, принявших решение о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Она оставалась последней судьей по этому делу, против которых Россия до этого времени не возбуждала уголовные дела

Судья МУС Томоко Аканэ (Фото: ICC-CPI)

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК России», — сказано в базе. По какой именно статье в карточке розыска не указывается.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина, Россия и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ.

В мае СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану и судье Розарио Айтале в связи с выдачей ордеров на арест российского президента. Хана обвиняют по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления); Айталу — по ч. 2 ст. 301 (заведомо незаконное заключение под стражу). Также им обоим инкриминируют нарушения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Тогда же в СК сообщили, что Айтала был одним из трех судей, которые вынесли решение об аресте Путина и Львовой-Беловой. В отношении двух других — Томоко Аканэ и Серхио Годинеса — в тот момент велось расследование. 22 июня в базе розыска МВД появился и Айтала.

В МУС отмечали, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания». «Суд будет неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества», — пообещали в МУС.