Кремль назвал ничтожным решение суда в Гааге об ордере на арест Путина

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда

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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Палаты Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — сказал Песков.

МУС счел, что Путин и Львова-Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с февраля прошлого года.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.



Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.

О планах МУС возбудить два дела против России на этой неделе писала газета The New York Times со ссылкой на источники. Одно из них, по данным издания, касается подозрений в «похищении украинских детей и перевозке их в Россию», а другое связано с «намеренными атаками» на гражданскую инфраструктуру. При этом газета указывала, что суд не может заочно рассматривать дела, хотя судьи могут выдать ордера на арест. Песков тогда подчеркивал, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.