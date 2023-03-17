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Львова-Белова назвала ордер МУС на свой арест оценкой помощи детям

Омбудсмен Львова-Белова: ордер МУС на мой арест — это оценка помощи детям
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: РИА Новости)

Ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Международным уголовным судом (МУС) является оценкой помощи детям со стороны России. Об этом говорится в заявлении для журналистов самого обмудсмена, поступившем в РБК.

Как сказала Львова-Белова, этим решением международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий».

«Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше, — ну а мы продолжаем работать», — заявила Львова-Белова.

Решение суда было принято 17 марта. Как говорится в сообщении суда, Путин и Львова-Белова «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле, комментируя решение Международного уголовного суда заявили, что в Москве считают его ничтожным с точки зрения международного права. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.

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Теги
Мария Львова-Белова Международный уголовный суд арест Дети
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