Путин назвал «раздутой» историю с вывозом детей с Украины

Путин: история с «похищением детей» с Украины раздута, их вывозили из зоны боевых действий

Президент Владимир Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей; по словам главы государства, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

«Что же, детские дома оставлять под ударами артиллерии что ли?», — задался он вопросом, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

По словам Путина, если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет. «Вот у нас конкретный случай есть — мама с ребенком жила в России, мама умерла, отец остался на Украине, ребенок один. Конечно, мы готовы отдать ребенка отцу. Никаких проблем», — заверил он.

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