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Путин назвал легальным вывоз Россией детей из зоны конфликта на Украине

Путин: Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине ради их спасения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / Reuters)

Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта на Украине для того, чтобы спасти их жизни и здоровье, заявил на встрече с делегацией африканских лидеров в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин.

«Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал он.

Путин назвал легальным вывоз Россией детей из зоны конфликта на Украине
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По его словам, никто не собирался разлучать детей с их семьями. «Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет. Хочу вас заверить в этом», — подчеркнул Путин.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Москву в составе африканской делегации, во время встречи заявил, что дети «оказались заложниками конфликта». «Эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», — отметил он.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле и МИД России решение назвали «ничтожным», напомнив, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

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Львова-Белова говорила, что Россия не делает ничего противозаконного и, выдавая свои паспорта украинским детям, не отменяет украинское гражданство, а дополняет его.

Обвинения в депортации населения, в том числе детей, после начала военной операции выдвигали украинские власти. МИД России называл это ложью. В мае аппарат детского омбудсмена получил обращение из Киева по поводу 11 детей, которые нуждаются в помощи для возвращения семьям на Украине.

«Мы регулярно слышим о тысячах детей, которых мы «депортировали», «насильственно удерживаем», но наконец мы дождались, что на нас вышли от уполномоченного по правам человека Украины Лубинца и передали нам список из 11 детей», — заявляла Львова-Белова.

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Владимир Путин Сирил Рамафоса Военная операция на Украине Дети
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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