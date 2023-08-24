Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным, «когда будет полезно»

Президент Франции Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным, «когда это будет полезно»

Эмманюэль Макрон, как и бывший французский президент Николя Саркози, считают необходимым возобновить переговоры Москвы и Киева. Саркози призвал найти решение, отвечающее интересам Украины, и учесть, что «Россия никуда не денется»

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Emmanuele Contini / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью Le Point, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».

По словам Макрона, он будет готов к разговору, даже несмотря на то, что Россия, будучи членом Совета Безопасности ООН, «подпитывает мировой беспорядок» (цитата по Le Monde). Также, сказал французский лидер, Россия «больше не соблюдает международные соглашения».

Президент Франции выразил надежду, что «украинское контрнаступление сможет вернуть всех за стол переговоров» (российский МИД при этом называет «шизофреничной» логику, которая предполагает начало переговоров Киева с Москвой после успешного контрнаступления Украины). При этом, отметил Макрон, успешными переговорами он будет считать те, которые учитывают интересы Украины.

О необходимости возобновить диалог с участием Москвы и Киева заявил и бывший глава государства Николя Саркози (занимал этот пост с 2007 по 2012 год) в интервью TF1. «Решение — в переговорах. Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Саркози, нужно найти решение, «которое отвечает интересам Украины, но также даст понять людям, что Россия никуда не денется, и дело не в Путине». Саркози на прошлой неделе сказал в интервью Le Monde, что будущее Франции связано с будущим России. Макрон, комментируя его слова, заявил, что «Россия сама должна определить, каким партнером она хочет быть».

Путин в конце июля говорил, что Россия готова к поиску мирного урегулирования, а от переговоров отказалась именно Украина, и сейчас «мяч на стороне Киева». Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

Власти Украины считают, что диалог с Москвой можно вести только после вывода российских войск и восстановления контроля над утраченными территориями (Россия называет эти условия неприемлемыми). В Киеве заявляли, что согласны обсуждать мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.