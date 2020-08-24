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Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы

Белорусский вертолет Ми-24
Белорусский вертолет Ми-24 (Фото: modmilby / Telegram)

Белорусский вертолет Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны, заявило Министерство иностранных дел Литвы. В сообщении ведомства говорится, что нарушение произошло в воскресенье, 23 августа.

В связи со случившимся посол Белоруссии в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, где ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.

По данным МИД Литвы, границу страны белорусский Ми-24 нарушил близ расположенного у границы селения Мядининкай, в 18:50 мск 23 августа. Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Ми-24 из состава сил ПВО страны предотвратили провокацию с литовской стороны.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным военного ведомства, инцидент произошел близ населенного пункта Волковщина Ошмянского района, который расположен в нескольких километрах от Мядининкай.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Литва, Белоруссия
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