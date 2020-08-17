В НАТО после слов Лукашенко о лязге гусениц заявили об отсутствии угроз

Альянс следит за событиями в Белоруссии, но не представляет угрозы для республики, а его действия направлены на оборону, отметил генсек. Лукашенко ранее заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны

Йенс Столтенберг (Фото: Virginia Mayo / AP)

НАТО следит за событиями в Белоруссии в целях защиты союзников, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

При этом он заверил, что альянс не представляет угрозы для республики и не наращивает военные силы в регионе.

Действия НАТО нацелены исключительно на оборону, отметил Столтенберг. «Мы остаемся бдительны и готовы сдержать любое проявление агрессии в отношении союзников НАТО», — добавил он.

16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в свою поддержку, заявил, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики, а войска НАТО «лязгают гусеницами у [ее] ворот».«За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ!» — говорил он.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску опровергла слова Лукашенко об увеличении численности военных в регионе. Она добавила, что альянс внимательно следит за событиями в Белоруссии.