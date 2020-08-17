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В НАТО после слов Лукашенко о лязге гусениц заявили об отсутствии угроз

Альянс следит за событиями в Белоруссии, но не представляет угрозы для республики, а его действия направлены на оборону, отметил генсек. Лукашенко ранее заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Virginia Mayo / AP)

НАТО следит за событиями в Белоруссии в целях защиты союзников, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

При этом он заверил, что альянс не представляет угрозы для республики и не наращивает военные силы в регионе.

Действия НАТО нацелены исключительно на оборону, отметил Столтенберг. «Мы остаемся бдительны и готовы сдержать любое проявление агрессии в отношении союзников НАТО», — добавил он.

16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в свою поддержку, заявил, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики, а войска НАТО «лязгают гусеницами у [ее] ворот».«За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ!» — говорил он.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску опровергла слова Лукашенко об увеличении численности военных в регионе. Она добавила, что альянс внимательно следит за событиями в Белоруссии.

«Натовские лязгают гусеницами», или «Лукашенко в автозак»
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявление Лукашенко ложью, а его самого — бывшим президентом Белоруссии. По мнению дипломата, Лукашенко хочет создать повод для того, чтобы попросить помощи у России и «полностью разрушить независимость страны».

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15 и 16 августа Лукашенко дважды поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили сложившуюся в Белоруссии после выборов ситуацию и договорились о том, что в случае обострения ситуации по части внешних угроз Москва и Минск будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Минобороны Белоруссии объяснило появление техники на дорогах страны
Политика
Фото: mil.by

На этом фоне Минобороны Белоруссии объявило о начале военных учений на границе с Литвой. Маневры проходят с 17 по 20 августа в Гродненской области, в них вовлечены ракетные войска и артиллерия. Отдельные танковые и механизированные батальоны проведут занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой, также будут «отработаны вопросы усиления участков государственной границы».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Йенс Столтенберг, НАТО, Белоруссия
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