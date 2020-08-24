Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

За руки взялись почти 50 тыс. человек, образовав живую цепь от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Белоруссией. Протяженность живой цепи составила 32 км.

Участники акции под названием «Путь свободы» были одеты в белую одежду, держали в руках флаги Литвы или национальные флаги Белоруссии, а также гладиолусы.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

Аналогичная акция под названием «Балтийский путь» прошла 23 августа 1989 года. Тогда в живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина выстроилось более 1 млн человек. Тогда участники акции продемонстрировали всему миру желание народов Прибалтики восстановить свою государственную независимость и их солидарность в этом стремлении.

После окончания акции во дворе Мядининкского замка состоялся концерт и телемарафон в поддержку Белоруссии. Собранные средства планируется направить организации BY Help, которая с 2017 года оказывает помощь раненым и арестованным, а также белорусам и их семьям, подвергшимся преследованиям.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукшенко, набравший 80,1% голосов избирателей.

Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала

10,1% голосов. Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в легитимности Александра Лукашенко. По словам Науседы, в Белоруссии не было свободных и демократических выборов.

Кроме того, Науседа заявлял, что его страна, а также Латвия и Польша готовы быть посредниками при решении конфликтной ситуации в Белоруссии.