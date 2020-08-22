Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы

По словам президента, против Белоруссии используют сценарий цветных революций. Он отметил, что особенность ситуации заключается в использовании внешнего фактора

Александр Лукашенко (слева) (Фото: president.gov.by)

Белоруссия будет реагировать без предупреждения на действия нарушителей государственной границы с западной стороны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения полигона в Гродненской области, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Так. Без предупреждения. Тут нечего...Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил Лукашенко после оперативного доклада министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

По словам Лукашенко, против Белоруссии используют сценарий цветных революций. Он отметил, что особенность ситуации заключается в использовании внешнего фактора, передает агентство БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, а также отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.