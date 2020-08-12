Литва выдвинула Белоруссии ультиматум под угрозой санкций

Президент Литвы предупредил, что в случае отказа Минска принять план мирного урегулирования ситуации в отношении страны могут быть введены санкции

Гитанас Науседа (Фото: Yves Herman / Reuters)

Власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в белорусском кризисе, чтобы остановить насилие против граждан Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

При этом Науседа предупредил, что если предложение о посредничестве будет отвергнуто, против Белоруссии могут быть введены санкции — как отдельными странами, так и на уровне ЕС.

Свой план урегулирования ситуации в Белоруссии Науседа представил на пресс-конференции 12 августа, на которую прибыл после беседы с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает Delfi. Обращаясь к журналистам, Науседа сказал, что власти Литвы и других стран ищут варианты выхода из кризиса, связанного с тревожной ситуацией в Белоруссии.

«Ближайшим соседям Беларуси, в том числе Литве, нужна стабильная, демократическая, независимая и процветающая Беларусь. Все это несовместимо с событиями последних дней, за которыми мы с большой тревогой наблюдаем», — сказал Науседа (цитата по сообщению его пресс-службы).