Литва выдвинула Белоруссии ультиматум под угрозой санкций

По словам Науседы, посредничеству должно предшествовать принятие белорусскими властями плана из трех пунктов:
- отказ от применения насилия в отношении граждан;
- освобождение задержанных;
- возобновление властями диалога с гражданским обществом.
Возможной основой для такого диалога Науседа назвал формирование национального совета, в состав которого вошли бы представители как власти, так и гражданского общества.
При этом президент Литвы предупредил, что в случае отказа Минска в отношении страны могут быть введены санкции.
«Думаю, мы так должны действовать — начать со способа поиска решения мирным путем и стараться решить проблему наименее болезненным способом. Но если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях — как на уровне ЕС, так и о национальных», — сказал Науседа.
Ранее сегодня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что вопрос о введении ЕС санкций против тех представителей властей Белоруссии, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение избыточной силы в отношении участников протеста, будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета по иностранным делам ЕС 14 августа. Министр также сказал, что если выработать общие санкции ЕС не удастся, Литва инициирует введение ограничений на национальном уровне.
Сегодня же комитет по иностранным делам сейма Литвы выпустил заявление с отказом признавать итоги прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии и отказался считать Александра Лукашенко законным главой государства. В ходе заседания комитета обсуждалась также возможность введения санкций в отношении представителей белорусских властей.
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Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.
Сама Тихановская в ночь на 11 августа была вывезена в Литву. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила РБК, что Тихановскую из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — отметила она.
После отъезда Тихановской в Белоруссии было опубликовано видео ее выступления. На записи соперница Лукашенко, опустив глаза, зачитывает призыв к противникам действующего президента не оказывать сопротивления милиции. Комментируя запись, Науседа сказал, что «ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле».
Вечером 11 августа силовики начали блокировать доступ в центры крупных городов страны. В Минске после этого протестующие сместились в спальные районы.