Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

Александр Лукашенко (слева) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что принял решение привести основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность. Его слова передает БелТА. Это решение белорусский президент охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века».

По его словам, вместо того чтобы заниматься экономикой, властям приходится уделять внимание стабилизации обстановки. «Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня», — сказал он, добавив, что к внутренней ситуации добавились внешние факторы.

«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

С 9 августа, после завершения выборов президента, в Белоруссии проходят акции протеста, они сопровождались массовыми задержаниями, силовики применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская получила около 10%. В штабе Тихановской с объявленными комиссией результатами не согласны и указывают на многочисленные фальсификации.