Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии

«Мы просим, предлагаем оказать поддержку белорусским неправительственным организациям и, в свою очередь, ограничить финансовую и иную поддержку белорусским государственным учреждениям», — заявил депутат.

Резолюция сейма будет направлена лидерам Литвы, Евросовета, Европейской комиссии, Европейского парламента, национальных парламентов и правительств стран — членов ЕС и НАТО.

Ранее премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Литвы Кришьянис Кариньш и Латвии Саулюс Сквернялис выступили с совместным заявлением. Они призвали белорусские власти провести новые свободные президентские выборы в стране и прекратить насилие в отношении протестующих.

Вечером 9 августа ЦИК опубликовал результаты выборов президента Белоруссии. Согласно этим данным, на выборах победил Александр Лукашенко, более чем с 80% голосов. Его основной соперник Светлана Тихановская набрала около 10%. Единый кандидат от оппозиции итоги выборов не признала, она вынужденно находится в Литве.

С 9 августа в Минске и других крупных городах проходят многотысячные акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.