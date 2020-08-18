Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии
Сейм Литвы высказался против признания итогов президентских выборов в Белоруссии. Информация о принятии соответствующей резолюции опубликована на сайте законодательного органа страны.
За принятие резолюции проголосовали 120 депутатов, двое воздержались.
Парламентарии требуют проведения новых выборов президента Белоруссии в соответствии с демократическими процедурами. Также депутаты настаивают на введении персональных санкций в отношении чиновников, которые занимались фальсификацией прошедших президентских выборов и силовиков, ответственных за применение силы к протестующим, предлагается ограничить им въезд в страны ЕС и заморозить счета.
Член фракции сейма TS-LKD Жигимантас Павильёнис также предложил в резолюции оказать белорусским НКО финансовую поддержку.