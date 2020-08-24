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Протесты в Белоруссии ,  
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Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов. Если в первую неделю протестов на предприятиях правоохранители не задерживали рабочих с политическими требованиями, то 24 августа на митингах начались задержания.

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Забастовка на «Нафтане»

  • На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны свои требования рабочие огласили 17 августа. Они требуют отставки Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождения задержанных во время протестов, расследования всех случаев насилия над мирными жителями, новых выборов.
  • Рабочие обещают начать забастовку 29 августа, если их требования не будут выполнены.

Забастовка на БМЗ

  • Работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области объявили о забастовке еще 10 августа. Часть сотрудников прекратили работу, но вскоре вернулись к ней.
  • 17 августа забастовка продолжилась, протестующие перекрыли путь к печам. «Бастующие перекрыли дорогу с помощью транспорта и не пускают скраповозы с металлом к печам. Ведем переговоры с администрацией завода», — рассказал РБК сотрудник БМЗ. Позже работа печей возобновилась.

Забастовка на МТЗ

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  • «Часть наших рабочих действительно решила поддержать коллег из МЗКТ, они выдвинулись в сторону предприятия. Был сформирован актив, сегодня в 9:00 они встретились с генеральным директором, обсудили их требования. Сейчас готовится их юридическая сторона», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ 17 августа.
  • Утром 19 августа в проходной МТЗ были задержаны двое рабочих. «У проходной столичного завода МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу. <...> Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. «С самого утра на проходной завода дежурили сотрудники ОМОНа. Кого задерживали, сказать не могу, так как в это время я уже находился на территории завод», — рассказал РБК сотрудник МТЗ. «Было примерно 150–200 митингующих, стояли даже под дождем», — рассказал еще один сотрудник завода. Другой рабочий, Александр Швец, сообщил, что видел у входа на завод автозак. «У выхода из метро нас встречали жители Минска, скандировали «МТЗ», — добавил он.

Забастовка на МЗКТ и МЭТЗ

  • Забастовку устроили рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто заявил о поражении Лукашенко на выборах. Бастующих МЗКТ поддержали рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), рассказали РБК в его пресс-службе.
  • Позднее к проходной предприятия с просьбой поддержать бастующих с МЗКТ пришли работники Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова (МЭТЗ). «Часть работников МЭТЗ решила оказать такую поддержку», — отметили в пресс-службе.
  • «От нашего завода было несколько сотен рабочих. Мы подошли к МЗКТ, мимо нас проехала колонна военной техники», — рассказал РБК рабочий МЭТЗ.
  • На МЗКТ 17 августа побывал президент Александр Лукашенко, заявивший, что бастующие «погоды не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать — что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко. Когда Лукашенко вышел к рабочим, они скандировали «Уходи!». Сотрудник МЗКТ рассказал РБК, что на встрече присутствовали 600–700 работников завода.
  • В понедельник, 17 августа, к МЗКТ приехала и член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова. Выступая перед собравшимися, она сказала: «Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться».
  • 24 августа ТАСС со ссылкой на ГУВД Минска сообщил о задержании председателя стачечного комитета МЗКТ Александра Лавриновича. Он был задержан в рамках административного процесса.
  • «Нет у нас никакого стачкома, и комментариев мы не даем», — прокомментировали РБК сообщение о задержании Лавриновича в руководстве МЗКТ.

Забастовка на «Беларуськалии»

  • Бастующие работники белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» в понедельник начали переговоры с руководством предприятия, сообщил руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия», Белхимпрофсоюза, Андрей Рыбак. «Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования. Что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено», — сказал Рыбак (цитата по ТАСС).
  • Если их требования не будут выполнены, рабочие пригрозили остановить работу предприятия, сообщил портал Tut.by. Они выступают за проведение новых выборов президента, освобождение политзаключенных и за отставку тех, кто допустил насилие на акциях протеста.
  • Днем 17 августа работа всех шахт была приостановлена, но продолжает работу фабрика.
  • 18 августа председатель Белхимпрофсоюза Рыбак сообщил РБК: «Добыча руды осуществляется. «Беларуськалий» — это очень большое предприятие, здесь пять рудных управлений, одно из которых даже находится в другой области, и шесть рудников. Какие-то безответственные товарищи подбивают людей. Люди, конечно, после выборов на эмоциях, силовые наши структуры повели себя далеко не адекватно. Но наш профсоюз всегда говорит, что на неправовые действия, если вы хотите получить правовую реакцию, то и действовать надо в правовом поле. Объявлять забастовку с политическими целями нашим законодательством не предусмотрено».
  • 19 августа Рыбак рассказал, что на Березовском руднике бригады на смене работают. «Много дискутировали, но понимают, что производство останавливать нельзя. Да, непонятно, каким образом добиваться тех требований, которые они выдвинули, но производство останавливать нельзя», — рассказал он о дискуссиях на предприятии. «Добыча руды осуществляется. Сказать, что все вышли и встали на площади и все стоят, и трубы не дымят, — трубы дымят. Тех, кто работает, гораздо больше», — уточнил он.
  • На одной из площадей Солигорска (где расположено основное предприятие компании) утром прошло заседание стачкома. Его лидер Андрей Бокан предложил собравшимся на площади в Солигорске рабочим калийного комбината объявить голодовку, так как число бастующих не доходит до юридически необходимого кворума. «Не могу сказать, что завтра люди выйдут массово на голодовку, могут и выйти, могут и нет, еще заседание стачкома не закончено, протокол не оформлен, окончательное решение не принято», — сообщил РБК председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.
  • В понедельник, 24 августа, стало известно о задержании Анатолия Бокана.
  • Стачком призвал работников к итальянской забастовке. «Мы призвали на данный момент делать все возможное, чтобы минимизировать производство калийных удобрений, их поставки. То есть частично, насколько это возможно, приостановить производство, чтобы как можно меньше продукции готовой появлялось каждый день. Если люди не готовы к радикальным мерам — не ходить на работу, чтобы себя как-то обезопасить и подстраховать, мы призвали действовать таким образом. Это абсолютно законно», — сообщили РБК в пресс-службе стачечного комитета ОАО «Беларуськалия».

Забастовка на БелАЗе

  • На забастовку вышли и рабочие Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Он опубликовал видео с рабочими, которые собрались около здания предприятия и скандируют лозунги.
  • «На сегодняшний день никакой забастовки на территории предприятия нет. Была встреча с руководством, люди разговаривали, выдвигали требования», — сообщили РБК в пресс-службе БелАЗа.
  • На встречу с руководством пришли «около сотни человек, остальные 9,9 тыс. на рабочих местах», сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Забастовка на МАЗе

  • 14 августа прошла забастовка на МАЗе. «В 12 общий сбор завода с генеральным директором, спрашиваем, выполнил ли он наши требования. Если он их не выполнил, пишем коллективное обращение и идем на митинг», — рассказал РБК один из рабочих.

Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

Забастовка Белтелерадиокомпании

  • 260 сотрудников Белтелерадиокомпании подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, сообщил РБК один из сотрудников. В документе они потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.
  • По словам собеседника РБК, позиция руководителя БТ неизменна: «или работайте, или увольняйтесь».

Забастовка на «Гродно Азот»

  • Митинги на предприятии проходили на прошлой неделе, с 17 августа они возобновились. В среду, 19 августа, на заводе были созданы стачечные комитеты. «Вышло около 1,5 тыс. работников, но забастовка пока не начата. Создали стачкомы для решения этих вопросов. Завтра будет голосование и итоговое решение. Главное требование — отставка Лукашенко», — сообщил РБК сотрудник «Гродно Азот». «Завод работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе «Гродно Азота».
Авторы: Виктория Полякова, Любовь Порываева, Екатерина Костина, Анастасия Антипова
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: «Беларуськалий», забастовка, выборы президента Белоруссии
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