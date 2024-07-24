Владимир Зеленский (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский после истечения его первого срока полномочий без сомнений является нелегитимным в должности главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что нелегитимность Зеленского является проблемой в той же степени, что и его указ, который запрещает вести переговоры с Москвой.

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