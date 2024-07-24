Кремль заявил об однозначной утрате Зеленским легитимности
Президент Украины Владимир Зеленский после истечения его первого срока полномочий без сомнений является нелегитимным в должности главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что нелегитимность Зеленского является проблемой в той же степени, что и его указ, который запрещает вести переговоры с Москвой.
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