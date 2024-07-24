МИД оценил заявление Зеленского о готовности к переговорам с Путиным

Слова Зеленского о готовности к переговорам с Россией, в том числе с Путиным, связаны с выборами в США и желанием продвинуть «формулу мира», заявила Захарова. Президент Украины допускал такие контакты на втором «мирном саммите»

Владимир Зеленский (Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters)

Москва не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, его заявления о готовности к переговорам с Россией могут быть связаны с «предвыборной конъюнктурой в США» и желанием продвинуть «формулу мира», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция мероприятия велась на сайте ведомства.

«Веры ему нет, никакой и ни у кого. Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно», — сказала она.

Захарова объяснила заявления президента Украины «предвыборной конъюнктурой в США», «попыткой продвинуть «формулу мира» или всеми факторами в совокупности. По ее словам, никаких действий со стороны Киева в отношении отмены запрета на ведение переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, не предпринято. «Слов мы слышим много, слова буквально противоположны предыдущим, а дел не видим в принципе», — подчеркнула официальный представитель МИДа. Она добавила, что подобные заявления продолжат звучать со стороны Киева.

21 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил переговоры Украины с Россией, даже если президентом последней будет Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он. С октября 2022 года на Украине действует запрет на переговоры с Путиным.

Украинская сторона настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Киев и западные страны не признают результаты голосования и считают произошедшее аннексией.

Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира». Путин выдвигал свои условия, среди которых вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма территориями России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.