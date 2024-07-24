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Военная операция на Украине ,  
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МИД оценил заявление Зеленского о готовности к переговорам с Путиным

МИД заявил о недоверии Зеленскому после его слов о готовности к переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине
Слова Зеленского о готовности к переговорам с Россией, в том числе с Путиным, связаны с выборами в США и желанием продвинуть «формулу мира», заявила Захарова. Президент Украины допускал такие контакты на втором «мирном саммите»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters)

Москва не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, его заявления о готовности к переговорам с Россией могут быть связаны с «предвыборной конъюнктурой в США» и желанием продвинуть «формулу мира», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция мероприятия велась на сайте ведомства.

«Веры ему нет, никакой и ни у кого. Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно», — сказала она.

Захарова объяснила заявления президента Украины «предвыборной конъюнктурой в США», «попыткой продвинуть «формулу мира» или всеми факторами в совокупности. По ее словам, никаких действий со стороны Киева в отношении отмены запрета на ведение переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, не предпринято. «Слов мы слышим много, слова буквально противоположны предыдущим, а дел не видим в принципе», — подчеркнула официальный представитель МИДа. Она добавила, что подобные заявления продолжат звучать со стороны Киева.

Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

21 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил переговоры Украины с Россией, даже если президентом последней будет Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он. С октября 2022 года на Украине действует запрет на переговоры с Путиным.

Украинская сторона настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Киев и западные страны не признают результаты голосования и считают произошедшее аннексией.

Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира». Путин выдвигал свои условия, среди которых вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма территориями России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Мария Захарова Владимир Зеленский Владимир Путин
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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