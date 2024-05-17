 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Путин объяснил значение легитимности Зеленского для России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Louise Delmotte / Getty Images)

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского имеет значение для России, судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

Полномочия Зеленского истекают 21 мая.

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — сказал Путин, указав, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

По его словам, ранее российская сторона была с украинским лидером «в постоянном контакте до того, как конфликт перешел в острую фазу вооруженной борьбы».

Материал дополняется.

Новый проект о вине и культуре потребления

РБК Вино Коктейли

Лучшие коктейли: выбор российских барменов

РБК Вино Вино

4 неудобных вопроса о вине. Отвечает эксперт

РБК Вино Еда и вино

Еда и вино: главные правила сочетаний

РБК Вино Вино

Как стать виноделом в России

18+

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Тульскому «Арсеналу» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ Спорт, 13:47
В Петербурге раскрыли канал незаконной миграции со взломом «Госуслуг» Политика, 13:45
Компании раскрыли инвестиции в акции биткоин-ETF. Кто и сколько купил Крипто, 13:44
Путин отверг урегулирование на Украине через ультиматум из Швейцарии Политика, 13:44
Путин заявил, что «нужно понять, кому можно доверять» на переговорах Политика, 13:42
В Подмосковье осудили членов ОПГ за хищение военной продукции на ₽300 млн Политика, 13:35
Акции Reddit прибавили 15% после сделки с OpenAI Инвестиции, 13:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин объяснил значение легитимности Зеленского для России Политика, 13:27
Заявление Путина о планах России по Харькову. Видео Политика, 13:27
Сколько стоят продающиеся в Москве здания — объекты культурного наследия Недвижимость, 13:25
Эксперты Kazanforum 2024 обсудили опыт внедрения стандарта халяль Отрасли, 13:24
Как миграционный бум повлияет на экономики стран — The Economist Pro, 13:24
Глава МИД Венгрии сообщил об улучшении состояния Фицо Политика, 13:18
Тухель заявил, что точно покинет «Баварию» по окончании сезона Спорт, 13:16