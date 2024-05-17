Путин объяснил значение легитимности Зеленского для России

Владимир Зеленский (Фото: Louise Delmotte / Getty Images)

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского имеет значение для России, судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

Полномочия Зеленского истекают 21 мая.

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — сказал Путин, указав, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

По его словам, ранее российская сторона была с украинским лидером «в постоянном контакте до того, как конфликт перешел в острую фазу вооруженной борьбы».

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