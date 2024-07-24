Украина заявила о готовности к переговорам с Россией
Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой китайского МИДа Ван И. Об этом сообщила представитель дипведомства Китая Мао Нин.
«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — сказал Кулеба, его слова привела Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай, он стал самым высокопоставленным украинским чиновником, посетившим Пекин с начала конфликта. Министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации. Ван И в ходе переговоров также заявил украинскому коллеге, что урегулирование конфликта на Украине должно происходить за столом переговоров.
Reuters отмечает, что их разговор продлился дольше трех часов.
В июле украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным вопреки принятому на Украине запрету таких действий. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и, если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — пояснил он. По его мнению, конфликт следует завершить как можно скорее.
«Конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», — отреагировали на его слова в Кремле. МИД России связал заявления Киева с грядущими выборами президента США.
Российские власти выдвигают для начала мирных переговоров несколько условий: снятие международных санкций, вывод войск Украины и ее отказ от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также признание суверенитета России над этими регионами. Среди других требований: демилитаризация и «денацификация» Украины, подтверждение ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона называет эти условия ультиматумом.
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