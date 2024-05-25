Зеленский ответил на обвинения в нелегитимности

Зеленский заявил, что его не сильно беспокоят заявления о его нелегитимности

Зеленский считает, что украинцы знают свои законы и могут «сделать вывод» о легитимности его как президента. 20 мая истек пятилетний срок его полномочий, выборы не проводятся из-за военного положения

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая, в том числе заявление российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам из Узбекистана, Казахстана и Киргизии, интервью цитирует Orda.kz.

«Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимают, что эти высказывания <...> против нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал украинский лидер.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон об этом режиме запрещает выбирать президента, депутатов Рады или органы местного самоуправления в этот период. В 2023 году отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре исходя из тех же положений.

Отмену выборов критиковали как украинские, так и западные политики. Однако высокопоставленное руководство и внутри страны, и других государств поддержало позицию Киева либо заявляло, что это «должны решать украинцы». Согласно данным декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 84% украинцев высказались за то, чтобы голосование отложить. В Евросоюзе и ООН называли Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

Путин 24 мая заявил, что Москва исходит из позиции, что легитимность Зеленского на посту главы государства завершилась. В то же время, по его мнению, ответить на вопрос о легитимности должны на Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил Путин.

Путин до этого подчеркивал, что легитимность Зеленского имеет значение для России — судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.