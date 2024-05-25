 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский ответил на обвинения в нелегитимности

Зеленский заявил, что его не сильно беспокоят заявления о его нелегитимности
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский считает, что украинцы знают свои законы и могут «сделать вывод» о легитимности его как президента. 20 мая истек пятилетний срок его полномочий, выборы не проводятся из-за военного положения
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая, в том числе заявление российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам из Узбекистана, Казахстана и Киргизии, интервью цитирует Orda.kz.

«Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимают, что эти высказывания <...> против нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал украинский лидер.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон об этом режиме запрещает выбирать президента, депутатов Рады или органы местного самоуправления в этот период. В 2023 году отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре исходя из тех же положений.

В ЕС признали легитимность Зеленского на посту президента Украины
Политика
Владимир Зеленский

Отмену выборов критиковали как украинские, так и западные политики. Однако высокопоставленное руководство и внутри страны, и других государств поддержало позицию Киева либо заявляло, что это «должны решать украинцы». Согласно данным декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 84% украинцев высказались за то, чтобы голосование отложить. В Евросоюзе и ООН называли Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

Путин 24 мая заявил, что Москва исходит из позиции, что легитимность Зеленского на посту главы государства завершилась. В то же время, по его мнению, ответить на вопрос о легитимности должны на Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил Путин.

Путин до этого подчеркивал, что легитимность Зеленского имеет значение для России — судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский президентский срок Владимир Путин
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В ЕС признали легитимность Зеленского на посту президента Украины
Политика
Путин объяснил значение легитимности Зеленского для России
Политика
Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Зеленский раскрыл условия Украины на мирном саммите Политика, 14:29
В Таджикистане спасли российских туристов, застрявших в машине из-за селя Общество, 14:26
Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию Политика, 14:18
Sky Sport назвал нового главного тренера «Баварии» Спорт, 14:11
И.о. главы МИД Ирана впервые поговорил по телефону с Лавровым Политика, 14:00
Зеленский ответил на обвинения в нелегитимности Политика, 13:47
Седьмая ракетка мира вышел в финал в Женеве, уступая 1:4 в третьем сете Спорт, 13:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Подтопления Новокаховского округа из-за сброса воды с ГЭС не произошло Политика, 13:32
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик Политика, 13:19
Российская армия заняла Архангельское Политика, 13:08
Под мостом в Ереване обнаружили тело украинца Общество, 13:00
На Украине двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию Политика, 12:56
Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян Спорт, 12:45
В G7 назвали условие разблокировки российских активов Политика, 12:32