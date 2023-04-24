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Politico узнала о таком же совете США Киеву, как Кабулу из-за талибов

Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул из-за «Талибана»
Вашингтон попросил Киев не проявлять «завышенных амбиций» в ходе контрнаступления. По данным газеты, если оно не удастся, вопросы будут в том числе к властям США
Ашраф Гани и Джо Байден
Ашраф Гани и Джо Байден (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Власти США предостерегли Украину от проявления «завышенных амбиций» в ходе контрнаступления и «чрезмерного растягивания войск», сообщает Politico. Как пишет газета, аналогичное предупреждение в 2021 году получил президент Афганистана Ашраф Гани перед тем, как власть в Афганистане захватили талибы (террористическая организация, запрещенная в России).

Politico не уточняет, о чем именно идет речь. В 2021 году агентство Reuters сообщало, что 23 июля, во время последнего телефонного разговора Гани и президента США Джо Байдена тот высоко оценил афганские вооруженные силы, однако отметил, что складывается впечатление, будто «дела в плане борьбы с талибами идут не очень хорошо». Байден предложил Кабулу принять новую военную стратегию и провести совместную пресс-конференцию видных афганских политических деятелей, на которой те бы ее поддержали. В Белом доме содержание звонка не комментировали. Гани покинул страну в день, когда талибы объявили, что захватили контроль над всей территорией Афганистана.

Несмотря на предупреждение украинской стороне, пишет Politico, шансы на то, что Киев отступит от своих намерений, маловероятны. «[Киев в ходе контрнаступления может повести себя так], как будто это единственная и последняя возможность для Украины показать, что она способна победить, что, конечно же, не соответствует действительности», — заявила газете гендиректор Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Алина Полякова.

Это мнение разделяют не все эксперты. Некоторые опасаются, что, если украинское контрнаступление не удастся, властям США придется столкнуться с критикой внутри страны и со стороны союзников, пишет газета. По словам Ричарда Хааса, «неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия». «[Военная поддержка Украины] — это дорого, у нас заканчиваются боеприпасы, есть и другие непредвиденные обстоятельства по всему миру, к которым нужно подготовиться», — сказал он.

В середине апреля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва». По данным The Washington Post, такого же мнения придерживалась американская разведка. В Киеве недовольны такими оценками, передавала Politico.

24 апреля представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что США хотят убедиться, что контрнаступление украинских военных будет успешным. Он подчеркнул, что решение, когда и на каком направлении оно начнется, примет президент Украины Владимир Зеленский. За три дня до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «абсолютно убежден» в успехе ВСУ.

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В Кремле заявили, что Москва отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина США контрнаступление Афганистан Талибан Ашраф Гани
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