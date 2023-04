В «слитых» документах нашли сомнения США по наступлению Украины

Американская разведка считает, что проблемы ВСУ могут стать причиной «скромных территориальных приобретений» по итогам планируемого наступления, что также «усугубит потери». Источник в Киеве назвал выводы частично верными

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления из-за существенных проблем с сосредоточением войск, дефицита боеприпасов и вооружения, считает разведка США. Такая «мрачная оценка» содержится в опубликованных из-за утечки секретных документах, пишет Washington Post.

Прогноз американской разведки содержался под грифом «совершенно секретно», в Вашингтоне считают, что планируемая ВСУ операция рискует привести лишь к «скромным территориальным приобретениям». В документе сказано, что Россия укрепила свою оборону, что вместе с «постоянными недостатками украинской подготовки и поставок боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери» ВСУ.

Источники WP рассказали, что в течение нескольких недель после составления этого документа американские чиновники провели переговоры с украинскими коллегами. Они хотели убедиться, что амбиции Украины соответствуют ее возможностям. В частности, одна из бесед на высшем уровне прошла в середине марта, в ней участвовали глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, советник президента Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин вместе с коллегами с Украины.

Обе стороны покинули встречу с ощущением, что власти Украины начали осознавать ограниченность того, что может быть достигнуто в рамках наступления, и готовятся соответствующим образом.

Источник издания среди высокопоставленных украинских чиновников не стал оспаривать опасения, озвученные в опубликованном документе США. Он отметил логистические проблемы, которые замедлили поставки западного вооружения. Собеседник назвал данные разведки «частично верными», но добавил, что «наиболее критичной частью является задержка с уже обещанными системами, что задерживает подготовку вновь сформированных бригад и контрнаступление в целом».

Другой источник среди высокопоставленных чиновников Украины заявил, что утечка документов вряд ли станет угрозой для планируемого контрнаступления ВСУ. «Все знают, что у нас мало боеприпасов — президент и министр обороны открыто говорят об этом», — пояснил он. Чиновник указал, что точное место наступления все равно останется неизвестным — «мы можем изменить его за неделю» до начала.

На опубликованные в Сети документы Пентагона и ЦРУ обратили внимание в начале апреля. По оценке The New York Times, в открытом доступе оказалось более 100 документов, но масштаб утечки, как писала The Washington Post, до конца не ясен. Среди документов — слайды для брифингов, некоторые из них, видимо, специально подготовлены для Объединенного штаба Пентагона, а также разведывательные материалы. Кроме конфликта на Украине в файлах из утечки упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

Публикации соддержали информацию об уязвимости украинских систем ПВО и нехватке запасов зенитно-ракетных комплексов, но точных данных о том, где и когда будет наступать украинская армия сведений не было. Украинский президент Владимир Зеленский после публикаций провел совещание с военным руководством по недопущению утечек, а источник в его окружении сообщил CNN об изменении некоторых планов. Он отметил, что в Киеве были разочаровано «сливом».

Официально в Киеве называли утечку «фотошопом и виртуальным псевдосливом», а также «нормальной аналитикой». «Я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются», — рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Кремль счел публикации «достаточно интересными».