Bloomberg узнал о сомнениях союзников Киева в «решающем прорыве» ВСУ

Bloomberg: ряд союзников Украины не ожидают «решающего прорыва» ВСУ в этом году

Более реалистичной целью союзники считают продвижение украинских войск на 30 км, что должно создать условия для более успешного контрнаступления в 2024 году, сообщает агентство

Фото: Алекс Бабенко / Reuters

Некоторые европейские союзники Украины не ожидают в этом году «решающего прорыва» украинских войск, который позволил бы переломить ход боевых действий, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Россия успела укрепиться перед контрнаступлением Киева, считают они.

В частности, ряд стран выражают сомнения по поводу ожидаемого наступления украинских военных на Мелитополь: они не уверены, что Вооруженные силы Украины достигнут цели в этом году.

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Вместо этого, по словам одного из чиновников, более реалистичной целью союзники считают продвижение украинских войск на 30 км, что должно создать условия для более успешного контрнаступления в 2024 году.

По словам нескольких европейских военных чиновников, наступление Украины, как ожидается, начнется к середине мая и будет включать несколько направлений, включая цели-ловушки.

The Washington Post со ссылкой на появившиеся в открытом доступе из-за утечки секретные документы США писала, что американская разведка не высоко оценивает шансы Украины на успех в ходе наступления. В Вашингтоне считают, что ВСУ смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений». Россия укрепила свою оборону, что вместе с «постоянными недостатками украинской подготовки и поставок боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери» Киева, следует из одного из документов.

Пессимистический настрой США вызвал недовольство украинской стороны, отмечало Politico. По данным издания, из-за утечки украинские чиновники были «вне себя от злости»: их раздражали не столько оценка готовности украинских вооруженных сил или замечания о нехватке вооружения, сколько пессимизм в отношении шансов Украины захватить «значительные территории» в ходе контрнаступления. При этом Соединенные Штаты еще год назад утверждали, что ВСУ «не продержатся дольше нескольких дней», заметил один из собеседников Politico.

В России не раз говорили о готовности успешно противостоять украинскому наступлению. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял: «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет».