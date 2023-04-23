Министр обороны Эстонии назвал препятствие для контрнаступления Украины
Начало украинского наступления зависит от погоды, сейчас она препятствует ему, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телеканалу ERR.
«Если послушать мнения [звучавшие на базе НАТО] Рамштайн, то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — сказал он.
По его словам, на данный момент погода дождливая, это «затрудняет передвижение тяжелой техники». Танков, как считает Певкур, Киев получил уже немало, еще часть — в пути, и отсутствие американских Abrams, например, вообще не влияет на начало наступления.
Украина не раз заявляла, что планирует начать контрнаступление. Назывались различные сроки: министр обороны страны Алексей Резников говорил об апреле-мае, премьер-министр Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться и летом. Однако он же в середине апреля говорил, что наступление может начаться «в ближайшее время». Издание Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона указывало дату — 30 апреля.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 19 апреля заявила, что «активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на авдеевском, лиманском направлениях» уже «можно считать элементами контрнаступления».
Два дня спустя врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках украинских военных перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях при поддержке артиллерии, но они были неудачными, добавил он.
Российская сторона не раз заявляла, что готова к наступлению Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове выстроена глубоко эшелонированная оборона и «сил более чем достаточно». Врио губернатора соседней Херсонской области Владимир Сальдо указывал, что в регионе российские военные «готовы встретить» украинских.