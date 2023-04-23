Министр обороны Эстонии назвал препятствие для контрнаступления Украины

Главным препятствием для начала украинского наступления является погода, сейчас она дождливая, отметил министр обороны Эстонии Певкур. Танками Украина обеспечена, считает он. Россия не раз отмечала, что готова к контрнаступлению

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Начало украинского наступления зависит от погоды, сейчас она препятствует ему, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телеканалу ERR.

«Если послушать мнения [звучавшие на базе НАТО] Рамштайн, то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — сказал он.

По его словам, на данный момент погода дождливая, это «затрудняет передвижение тяжелой техники». Танков, как считает Певкур, Киев получил уже немало, еще часть — в пути, и отсутствие американских Abrams, например, вообще не влияет на начало наступления.





Украина не раз заявляла, что планирует начать контрнаступление. Назывались различные сроки: министр обороны страны Алексей Резников говорил об апреле-мае, премьер-министр Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться и летом. Однако он же в середине апреля говорил, что наступление может начаться «в ближайшее время». Издание Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона указывало дату — 30 апреля.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 19 апреля заявила, что «активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на авдеевском, лиманском направлениях» уже «можно считать элементами контрнаступления».

Два дня спустя врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках украинских военных перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях при поддержке артиллерии, но они были неудачными, добавил он.

Российская сторона не раз заявляла, что готова к наступлению Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове выстроена глубоко эшелонированная оборона и «сил более чем достаточно». Врио губернатора соседней Херсонской области Владимир Сальдо указывал, что в регионе российские военные «готовы встретить» украинских.