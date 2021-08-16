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Талибан объявил об окончании войны в Афганистане

Война в Афганистане закончена, заявил официальный представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» Мохаммед Наим в эфире телеканала Al-Jazeera.

«Мы готовы вести диалог со всеми деятелями Афганистана и гарантируем им необходимую защиту», — добавил Наим (цитата по Reuters).

Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж
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По его словам, талибы предпринимают каждый свой шаг ответственно и хотят поддерживать мирные отношения со всеми сторонами.

«Мы достигли того, к чему стремились: свободы нашей страны и независимости нашего народа», — добавил представитель «Талибана». По его словам, группировка не позволит использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств. Наим также выразил готовность к решению международных вопросов через диалог.

В Twitter представитель талибов заверил, что переход афганской столицы под контроль группировки не представляет опасности для иностранных граждан и дипломатических миссий.

«Все, кто находится в Кабуле, могут нам доверять, а силам Исламского Эмирата (самоназвание государства талибов. — РБК) поручено поддерживать безопасность в Кабуле и других городах страны», — говорится в сообщении.

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В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, и к началу июля 90% воинского контингента уже покинули страну. После этого талибы начали наступление на всей территории, и 15 августа заявили о получении полного контроля над Афганистаном. В этот же день они вошли в президентский дворец в Кабуле.

Незадолго до этого страну покинул действующий глава государства Ашраф Гани.

Афганистан Талибан окончание война
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