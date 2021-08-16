Талибан объявил об окончании войны в Афганистане

Война в Афганистане закончена, заявил официальный представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» Мохаммед Наим в эфире телеканала Al-Jazeera.

«Мы готовы вести диалог со всеми деятелями Афганистана и гарантируем им необходимую защиту», — добавил Наим (цитата по Reuters).

По его словам, талибы предпринимают каждый свой шаг ответственно и хотят поддерживать мирные отношения со всеми сторонами.

«Мы достигли того, к чему стремились: свободы нашей страны и независимости нашего народа», — добавил представитель «Талибана». По его словам, группировка не позволит использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств. Наим также выразил готовность к решению международных вопросов через диалог.