Politico узнало о недовольстве Киева пессимизмом США по контрнаступлению

Источники Politico сообщили, что Киев недоволен пессимизмом США по поводу предстоящего наступления ВСУ. Ранее WP cо ссылкой на утекшие документы писала, что США считают незначительными шансы Украины вернуть большинство территорий

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Власти Украины недовольны пессимизмом военно-политического руководства США в оценках шансов на успех предстоящего контрнаступления ВСУ, приведенных в секретных документах, попавших в Сеть, пишет Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных украинских чиновников.

Издание отмечает, что из-за утечки секретных документов украинские чиновники были «вне себя от злости»: их раздражали не столько оценка готовности украинских вооруженных сил или замечания о нехватке вооружения, сколько пессимизм в отношении шансов Украины захватить «значительные территории» в ходе контрнаступления.

При этом, как пишет Politico, публично украинские власти преуменьшают значимость утечек, заявляя, что они не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном, однако «за кулисами меньше невозмутимости, есть признаки растущего недоверия».

По словам одного из собеседников издания, власти США еще год назад утверждали, что «Киев не продержится дольше нескольких дней», поэтому данные Вашингтона о том, что от украинского контрнаступления можно ожидать лишь «скромных выгод», «следует не принимать во внимание».

Другой источник Politico подчеркнул, что преуменьшение перспектив контрнаступления Украины может иметь «неблагоприятный эффект домино» для европейских союзников, из-за чего поставка новых вооружений для Украины будет затруднена.

О масштабной утечке разведданных США стало известно в начале апреля: в Сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Израилю и другим странам. Новая партия разведданных датирована второй половиной февраля. Бóльшая часть сведений получена из перехваченных американскими спецслужбами сообщений. 13 апреля ФБР задержало 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных.

В слитых документах журналисты The Washington Post ранее обнаружили, что разведка США усомнилась в успехе наступления Украины. Вашингтон счел, что проблемы украинской армии, связанные с нехваткой боеприпасов, могут привести только к «скромным территориальным приобретениям», что «усугубит потери».

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие в Сеть документы писала, что Украина при текущих темпах потребления полностью исчерпает свои запасы ракет для комплексов «Бук» к 13 апреля, а ракет С-300 — к 3 мая. В таком случае большая часть критической инфраструктуры Украины за пределами Киевской области потеряет прикрытие ПВО, говорится в документах. Так, число незащищенных критических объектов вырастет с шести до более чем 40.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале апреля говорил, что наступление Украины может начаться в ближайшие недели. В Киеве призывали не устраивать ажиотаж вокруг даты наступления, а после публикации секретных материалов источники WP сообщили, что сроки контрнаступления были перенесены.

В России не раз говорили о готовности успешно противостоять украинскому наступлению. В частности, такое заявление 11 апреля сделал глава Крыма Сергей Аксенов. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — написал он в своем телеграм-канале.