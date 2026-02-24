СВР заявила о плане Франции и Англии дать Украине ядерную бомбу. Главное

СВР сообщила, что Британия и Франция готовятся тайно передать Украине ядерное оружие. Французское посольство опровергло эти сведения. Кремль заявил, что будет учитывать эти данные. Главное — в материале РБК

Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу», сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, ссылаясь на поступающую информацию. По данным ведомства, к поставке планировалось привлечь и Германию. «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре», — сообщила СВР.

Что известно о полученных российской разведкой сведениях

Согласно данным СВР, речь идет о скрытой поставке европейских комплектующих, оборудования и технологий, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как «результат разработки самих украинцев». В качестве возможного варианта рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, указано в пресс-релизе.

Президент Владимир Путин после публикации СВР заявил, что противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента. «Противник не брезгует никакими другими средствами. <...> Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал он, выступая на заседании коллегии ФСБ.

В Кремле отметили, что полученные разведкой сведения потенциально представляют большую опасность и Россия будет учитывать их в ходе дальнейших переговоров. «Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения, в том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, информация СВР радикально меняет ситуацию, поскольку речь идет о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране. «Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — добавил он.

Российские сенаторы уже обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования из-за полученных разведкой данных. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объяснила, что такая реакция призвана подчеркнуть чрезвычайность темы, раскрытой СВР, и заявить о «недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов».

Что ответили на Западе

Министерство иностранных дел Франции выступило с опровержением представленной российской разведкой информации. В посольстве Франции в России заявили РБК: «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций».

РБК направил запросы в МИД Великобритании и посольство Великобритании в России, в МАГАТЭ, офис генерального секретаря ООН, Управление ООН по вопросам разоружения и секретариат Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).