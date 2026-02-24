Матвиенко призвала Париж и Лондон к ответу после данных о «грязной бомбе»
Российские сенаторы рассчитывают, что парламенты Великобритании и Франции, а также международные организации отреагируют на их обращение в связи с информацией разведки о планах Лондона и Парижа поставить Киеву ядерное оружие, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы, раскрытой СВР, и заявить еще раз о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов», — написала она в телеграм-канале.
Также Матвиенко заявила, что безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру.
24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над передачей Киеву ядерного оружия — атомной или «хотя бы «грязной бомбы». По данным СВР, две страны планируют провести эту операцию тайно, маскируя вооружение под разработку Украины, в то время как Берлин «благоразумно» отказался от «авантюры».
После публикации заявления спеслужбы российские сенаторы призвали Великобританию и Францию провести парламентское расследование.
Москва неоднократно указывала, что внеблоковый и безъядерный статус Украины является одним из ключевых условий России для урегулирования конфликта.
