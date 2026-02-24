Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву

Посольство Франции опровергло данные о том, что Париж готовится передать Киеву ядерное оружие. О таких планах ранее заявила российская разведка. Совфед обратился в международные организации с призывом провести расследование

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Франция опровергла данные о планах Парижа передать Украине ядерное оружие. Об этом РБК заявили в посольстве страны в России.

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали в посольстве

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или «грязную бомбу». «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — сообщала СВР.

После этого российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести ряд расследований в отношении Киева. «В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте заявления.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому передала советские ядерные вооружения России в обмен на гарантии безопасности со стороны Москвы, Вашингтона и Лондона. Киев также присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство.

В Кремле, комментируя сообщение СВР, заявили, что данные российской разведки чрезвычайно важны и Москва будет учитывать полученную информацию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил, что если Лондон и Париж решатся на такой шаг, то России «в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране». «А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — заявил Медведев.

В конце прошлого года в Минобороны России говорили, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарии взрыва «грязной бомбы» с использованием радиационных источников в местах массового скопления людей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отметил, что это «уже не игра с огнем, это что-то большее». Владимир Путин до этого также предупреждал Украину о катастрофическом для нее ответе на «грязную бомбу».