Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие

Представитель МИД страны назвал сообщения абсурдными и призвал международное сообщество их отвергнуть. По сведениям СВР России, компоненты для ядерного оружия Украине собираются передать Великобритания и Франция

Фото: amine chakour / Shutterstock

Данные Службы внешней разведки России о намерении Великобритания и Франция тайно передать Киеву ядерное оружие являются ложными, заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Российские чиновники <...> в очередной раз пытаются реанимировать старую небылицу про «грязную бомбу», — сказал он. Напомнив, что Украина много раз опровергала подобные заявления.

Утром 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон и Париж готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Британия и Франция являются единственными ядерными державами в Европе.

По версии ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу компонентов и технологий ядерного оружия, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как «результат разработки самих украинцев». Как отметили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной бомбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах. Президент России Владимир Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент».