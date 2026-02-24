Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Данные Службы внешней разведки России о намерении Великобритания и Франция тайно передать Киеву ядерное оружие являются ложными, заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.
«Российские чиновники <...> в очередной раз пытаются реанимировать старую небылицу про «грязную бомбу», — сказал он. Напомнив, что Украина много раз опровергала подобные заявления.
Утром 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон и Париж готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Британия и Франция являются единственными ядерными державами в Европе.
По версии ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу компонентов и технологий ядерного оружия, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как «результат разработки самих украинцев». Как отметили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной бомбой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах. Президент России Владимир Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении