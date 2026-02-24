 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие

Представитель МИД страны назвал сообщения абсурдными и призвал международное сообщество их отвергнуть. По сведениям СВР России, компоненты для ядерного оружия Украине собираются передать Великобритания и Франция
Фото: amine chakour / Shutterstock
Фото: amine chakour / Shutterstock

Данные Службы внешней разведки России о намерении Великобритания и Франция тайно передать Киеву ядерное оружие являются ложными, заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Российские чиновники <...> в очередной раз пытаются реанимировать старую небылицу про «грязную бомбу», — сказал он. Напомнив, что Украина много раз опровергала подобные заявления.

Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Утром 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон и Париж готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Британия и Франция являются единственными ядерными державами в Европе.

По версии ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу компонентов и технологий ядерного оружия, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как «результат разработки самих украинцев». Как отметили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной бомбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах. Президент России Владимир Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина ядерное оружие СВР опровержение
Материалы по теме
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины
Политика
Песков назвал близким к безумию риск передачи ядерного оружия Украине
Политика
СВР заявила о плане Франции и Англии дать Украине ядерную бомбу. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Борис Джонсон заявил о желании мира украинскими генералами из-за потерь Политика, 19:13
Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам
РАДИО
 Общество, 19:10
Трамп выступит с посланием о положении дел в США Политика, 19:06
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие Политика, 19:04
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом Спорт, 19:02
В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии Общество, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву Политика, 18:51
С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки Общество, 18:45
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:45
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе» Политика, 18:43
СК назвал причину гибели четырех человек в Курске Общество, 18:40
Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает Крипто, 18:38
Дефицит бюджета: виды и способы покрытия База знаний, 18:31