СВР обвинила Лондон и Париж в планах передать Киеву ядерную боеголовку
Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу», заявила Служба внешней разведки (СВР) России.
По версии ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины. СВР также подчеркнула, что Берлин «благоразумно отказался» от участия в «авантюре».
«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — говорится в сообщении.
Как отметили в СВР, элиты двух стран не готовы «мириться с поражением» и считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, «если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой».
В СВР подчеркнули: Лондон и Париж осознают, что их действия приведут к грубому нарушению международного права, однако не смогут избежать ответственности за возможную попытку нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия. «Тем более что все тайное неизбежно станет явным», — указали в спецслужбе.
Материал дополняется
