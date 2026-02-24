 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков назвал близким к безумию риск передачи ядерного оружия Украине

Ранее утром СВР России сообщила, что Лондон и Париж готовятся передать Украине ядерное оружие. Песков выразил надежду, что население и парламентарии в Великобритании и Франции «прислушаются к этой информации»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Намерение Британии и Франции передать Украине ядерное оружие граничит с безумием, заявил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная», — сказал он.

Песков выразил надежду, что население и парламентарии в Великобритании и Франции «прислушаются к этой информации».

Этим утром Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или «грязную бомбу». Об этом стало известно СВР благодаря поступающей информации.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из ее вариантов служит подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

По данным СВР, к поставке также планировалось привлечь и Германию, но та отказалась от участия.

Операция подразумевает скрытую поставку европейских комплектующих, оборудования и технологий, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как «результат разработки самих украинцев». Один из рассматриваемых вариантов — французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, узнала СВР.

Песков отметил большую опасность и добавил, что Россия будет учитывать информацию в ходе дальнейших переговоров. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, информация СВР радикально меняет ситуацию, поскольку речь идет о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране.

Российские сенаторы уже обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования из-за полученных разведкой данных. В посольстве Франции в России отвергли данные российской разведки, назвав их «сплошным враньем».

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

После распада СССР на территории Украины оказался запас ядерного оружия в размере свыше 170 межконтинентальных баллистических и более 2,5 тыс. тактических ракет. Таким образом, Украина стала третьей в мире ядерной державой, уступая лишь США и России.

В мае 1992 года Белоруссия, Казахстан и Украина вместе с Россией и США подписали Лиссабонский протокол — документ, по которому бывшие союзные республики отказывались от ядерного арсенала и передавали боеголовки и средства их доставки России. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США и Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. Однако документ так и не был ратифицирован.

Вывоз ядерного оружия с Украины в Россию завершился в 1996 году. В том же году Киев официально присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С 1995 года договор носит бессрочный характер.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дмитрий Песков ядерное оружие Украина Франция Великобритания
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
