Военная операция на Украине⁠,
Сенаторы призвали парламенты расследовать кейс о ядерной бомбе для Киева

Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

Сенаторы заявили, что подобные действия, если они подтвердятся, могут привести к эскалации конфликта и создать угрозы безопасности в Европе.

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте.

СВР обвинила Лондон и Париж в планах передать Киеву ядерную боеголовку
Политика
Киев, Украина

Обращение также направлено в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Авторы предложили организациям использовать свои мандаты для проведения соответствующих проверок и расследований.

Кроме того, сенаторы критикуют возможное принятие таких решений в обход национальных демократических процедур и предупреждают о «катастрофических последствиях». Они настаивают на том, что парламенты Великобритании и Франции должны провести расследования и информировать общественность и международное сообщество.

24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над предоставлением Киеву ядерного оружия и намерены осуществить передачу тайно, представив ядерную бомбу как собственную разработку Украины. По данным СВР, западные элиты считают, что наличие у Киева атомной или хотя бы «грязной бомбы» позволит претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.

Анастасия Лежепекова
Великобритания Франция Служба внешней разведки Военная операция на Украине ООН МАГАТЭ Совет Федерации
