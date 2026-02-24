 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент»

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам российского президента, противники «не брезгуют никакими другими средствами» и должны понимать, чем это может кончиться. Ранее СВР сообщила, что Лондон и Париж готовятся передать Киеву ядерное оружие или «грязную бомбу»
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

Противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

«Противник не брезгует никакими другими средствами. <...> Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, сообщил, что Москва доведет до Вашингтона информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

Ранее 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над предоставлением Киеву ядерного оружия и намерены осуществить передачу тайно, представив ядерную бомбу как собственную разработку Украины. Согласно данным СВР, западные элиты полагают, что появление у Киева ядерного оружия или даже «грязной бомбы» позволит Украине претендовать на более выгодные условия при урегулировании конфликта.

Вслед за заявлением СВР Совет Федерации сообщил, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе разведданных о намерении поставить ядерное оружие Киеву.

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте обращения сенаторов. Помимо парламентов Великобритании и Франции сенаторы также направили обращение в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и на Конференцию по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Авторы призвали эти организации использовать свои полномочия для проведения соответствующих проверок и расследований.

Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

В Кремле назвали данные СВР чрезвычайно важными, указав на угрозу режиму нераспространения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах.

Франция опровергла данные о готовящейся передаче Киеву ядерного оружия, сообщили РБК в посольстве Франции в России. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали в посольстве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин ядерное оружие Украина Великобритания Франция
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву
Политика
Медведев напомнил о симметричном ответе при передаче ядерной бомбы Киеву
Политика
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20