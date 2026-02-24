Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент»

По словам российского президента, противники «не брезгуют никакими другими средствами» и должны понимать, чем это может кончиться. Ранее СВР сообщила, что Лондон и Париж готовятся передать Киеву ядерное оружие или «грязную бомбу»

Фото: Manu Brabo / Getty Images

Противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

«Противник не брезгует никакими другими средствами. <...> Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, сообщил, что Москва доведет до Вашингтона информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

Ранее 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над предоставлением Киеву ядерного оружия и намерены осуществить передачу тайно, представив ядерную бомбу как собственную разработку Украины. Согласно данным СВР, западные элиты полагают, что появление у Киева ядерного оружия или даже «грязной бомбы» позволит Украине претендовать на более выгодные условия при урегулировании конфликта.

Вслед за заявлением СВР Совет Федерации сообщил, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе разведданных о намерении поставить ядерное оружие Киеву.

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте обращения сенаторов. Помимо парламентов Великобритании и Франции сенаторы также направили обращение в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и на Конференцию по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Авторы призвали эти организации использовать свои полномочия для проведения соответствующих проверок и расследований.

В Кремле назвали данные СВР чрезвычайно важными, указав на угрозу режиму нераспространения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах.

Франция опровергла данные о готовящейся передаче Киеву ядерного оружия, сообщили РБК в посольстве Франции в России. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали в посольстве.