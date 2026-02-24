 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев напомнил о симметричном ответе при передаче ядерной бомбы Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине, если Лондон и Париж передадут ей подобное вооружение, заявил Медведев. Он допустил удары по странам-поставщикам при необходимости
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Россия имеет право на симметричный ответ, если Великобритания и Франция действительно передадут ядерное оружие Украине. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале, отвечая на вопрос RT.

По его словам, информация СВР радикально меняет ситуацию, и дело не в разрушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «и еще чего-то там в международном праве». Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране, подчеркнул Медведев.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — написал он, добавив, что это — тот симметричный ответ, на который имеет право Москва.

СВР обвинила Лондон и Париж в планах передать Киеву ядерную боеголовку
Политика
Киев, Украина

Ранее 24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над предоставлением Киеву ядерного оружия и намерены осуществить передачу тайно, представив ядерную бомбу как собственную разработку Украины. По данным СВР, западные элиты считают, что наличие у Киева атомной или хотя бы «грязной бомбы» позволит претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.

Совет Федерации после этого заявил, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине.

Сенаторы заявили, что подобные действия, если они подтвердятся, могут привести к эскалации конфликта и создать угрозы безопасности в Европе.

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте обращения.

Кроме британского и французского парламентов оно также было направлено в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон ДНЯО. Авторы предложили организациям использовать свои мандаты для проведения соответствующих проверок и расследований.

В Кремле, комментируя сообщение СВР, заявили, что данные российской разведки чрезвычайно важны с точки зрения той угрозы, которая создается для всего режима нераспространения. Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать ее в ходе переговоров в дальнейшем, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что сведения потенциально представляют большую опасность.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Медведев ядерное оружие Украина Франция Великобритания поставки оружия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
СВР обвинила Лондон и Париж в планах передать Киеву ядерную боеголовку
Политика
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе для Киева
Политика
Сенаторы призвали парламенты расследовать кейс о ядерной бомбе для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае Спорт, 14:32
Шайдоров не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании Спорт, 14:30
Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва Политика, 14:30
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше заменить арест на залог Политика, 14:29
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети Технологии и медиа, 14:25
The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики Спорт, 14:25
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России Политика, 14:19
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук Общество, 14:14
Глава Башкирии назвал порядочной арестованную главу минкультуры региона Политика, 14:11
Автоюрист назвал главную опасность автомобилей с правым рулем Авто, 14:09
Президент Киргизии отправил в отставку еще двух министров Политика, 14:06
Спасший ребенка дворник в Петербурге рассказал о синяках и болях в животе Общество, 14:02
Пушилин сообщил о боях на окраинах Святогорска в ДНР Политика, 14:00