Медведев напомнил о симметричном ответе при передаче ядерной бомбы Киеву

России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине, если Лондон и Париж передадут ей подобное вооружение, заявил Медведев. Он допустил удары по странам-поставщикам при необходимости

Дмитрий Медведев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Россия имеет право на симметричный ответ, если Великобритания и Франция действительно передадут ядерное оружие Украине. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале, отвечая на вопрос RT.

По его словам, информация СВР радикально меняет ситуацию, и дело не в разрушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «и еще чего-то там в международном праве». Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране, подчеркнул Медведев.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — написал он, добавив, что это — тот симметричный ответ, на который имеет право Москва.

Ранее 24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над предоставлением Киеву ядерного оружия и намерены осуществить передачу тайно, представив ядерную бомбу как собственную разработку Украины. По данным СВР, западные элиты считают, что наличие у Киева атомной или хотя бы «грязной бомбы» позволит претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.

Совет Федерации после этого заявил, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине.

Сенаторы заявили, что подобные действия, если они подтвердятся, могут привести к эскалации конфликта и создать угрозы безопасности в Европе.

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте обращения.

Кроме британского и французского парламентов оно также было направлено в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон ДНЯО. Авторы предложили организациям использовать свои мандаты для проведения соответствующих проверок и расследований.

В Кремле, комментируя сообщение СВР, заявили, что данные российской разведки чрезвычайно важны с точки зрения той угрозы, которая создается для всего режима нераспространения. Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать ее в ходе переговоров в дальнейшем, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что сведения потенциально представляют большую опасность.