Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву
Информация российской разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине чрезвычайно важна с точки зрения той угрозы, которая создается для всего режима нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространение, в том числе в контексте горячего конфликта, которое, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — отметил пресс-секретарь.
Решение, если оно было принято, Песков назвал вопиющим нарушением всех норм и принципов, зафиксированных в актах международного права.
По его словам, Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать в ходе переговоров в дальнейшем. Сведения потенциально представляют большую опасность, добавил он.
Совет Федерации ранее сообщил, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине.
Материал дополняется
