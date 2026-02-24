Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Информация российской разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине чрезвычайно важна с точки зрения той угрозы, которая создается для всего режима нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространение, в том числе в контексте горячего конфликта, которое, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — отметил пресс-секретарь.

Решение, если оно было принято, Песков назвал вопиющим нарушением всех норм и принципов, зафиксированных в актах международного права.

По его словам, Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать в ходе переговоров в дальнейшем. Сведения потенциально представляют большую опасность, добавил он.

Совет Федерации ранее сообщил, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине.

Материал дополняется