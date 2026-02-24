Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву

Великобритания опровергла данные СВР о планах передать Киеву ядерное оружие. Ранее Франция также опровергла данные о передаче. Разведка сообщала, что страны готовят тайную передачу Украине атомной или «грязной бомбы»

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Великобритания опровергла данные о планах Лондона передать Украине ядерное оружие. Об этом РБК заявили в посольстве страны в России, назвав это «очередной дезинформацией со стороны России».

«Великобритания по-прежнему в полной мере привержена своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предотвращению распространения ядерного оружия. Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности», — сообщили в посольстве.

Ранее французское представительство в Москве также опровергло данные о планах передать Киеву оружие данного типа.

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или «грязную бомбу». «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения», — сообщала СВР.

В Совете Федерации сообщили, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе разведданных о намерении поставить ядерное оружие Киеву. «В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в тексте обращения сенаторов.

В Кремле, комментируя сообщение СВР, заявили, что данные российской разведки чрезвычайно важны и Москва будет учитывать полученную информацию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил, что если Лондон и Париж решатся на такой шаг, то России придется использовать «в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране».

Российский президент Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ, что противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента. «Противник не брезгует никакими другими средствами. <...> Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал Путин.

Служба безопасности Украины (СБУ) отрабатывала сценарии взрыва «грязной бомбы» с использованием радиационных источников в местах массового скопления людей, об этом заявлял в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев. «Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — сказал Ртищев.